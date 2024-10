Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

(bae)Am 05.10.2024 um 14:40 Uhr kam es in Stadthagen zu einem Zusammenstoß zwischen einen PKW und einem Fahrrad. Ein 67-jähriger Stadthäger war mit seinem E-Bike auf der Stadthäger Straße in Richtung Helpsen unterwegs. Seine 72-jährige Ehefrau fuhr mit ihrem E-Bike hinter ihm. Erst waren beide auf der Straße unterwegs. Aufgrund der laufenden Maisernte waren einige Trecker unterwegs. Als der Stadthäger bemerkte, dass sich von hinten große Treckergespanne näherten fuhr er von der Straße auf den Gehweg. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 61-jähriger Stadthäger mit seinem Tesla rückwärts von einem Hof auf die Straße fahren. Der Radfahrer sah zwar den Pkw und versuchte noch nach links auszuweichen, trotzdem kam es zum Zusammenstoß. Dadurch stürzte er vom Fahrrad und verletzte sich leicht. An dem Fahrrad entstanden durch den Sturz kleinere Schäden in Höhe von ca. 100 Euro, am Pkw sind keine Beschädigungen sichtbar.

