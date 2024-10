Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Zähringen: Polizei ermittelt wegen mehrerer Eigentumsdelikte gegen eine 27-Jährigen

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 09.10.2024, gegen 23:00 Uhr ging über den Polizei-Notruf der Hinweis über eine verdächtige Person im Bereich eines Großmarktes in der Gundelfinger Straße in Freiburg-Zähringen ein.

Dort war dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ein 27 Jahre alter Mann aufgefallen, der sich vor der Eingangstüre des bereits geschlossenen Geschäfts aufhielt.

Die hinzugerufenen Polizeistreifen kontrollierten den Mann, der sich zunächst nicht ausweisen konnte. Im Zuge der Überprüfung ergab sich unter anderem durch Aufzeichnungen von Überwachungskameras der dringende Tatverdacht, dass der 27-Jährige bereits in der Vergangenheit in den Großmarkt eingebrochen war.

Der Polizeiposten Freiburg-Zähringen hat ein Strafverfahren gegen den Mann deutscher Staatsangehörigkeit eingeleitet und prüft unter anderem, ob der 27-Jährige auch für weitere Eigentumsdelikte verantwortlich ist.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell