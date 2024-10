Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Reiterin stürzt von Pferd - Grüner Kleinbus gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Sonntagmittag, 29.09.2024, gegen 14 Uhr, ist auf einem Wirtschaftsweg bei Aichen, außerorts in Richtung Alpenblickhütte, eine Reiterin vom Pferd gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Sturzes passierte ein entgegenkommender Kleinbus die Reiterin. Ein mitgeführtes Pferd erschrak. In der Folge kam es zum Sturzgeschehen. Der unbekannte Fahrer fuhr weiter. Der Kleinbus soll grasgrün und im Frontbereich mit einem Aufkleber versehen gewesen sein. Der Polizeiposten Tiengen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07741/ 8316-0.

