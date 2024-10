POL-FR: Todtmoos: Auto vor Diskothek zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Freiburg-Oberau: Am Donnerstag, 03.10.2024, gegen 08:35 Uhr, ereignete sich in der Schwarzwaldstraße in Freiburg auf der Höhe einer dortigen Brauerei ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Die Geschädigte befuhr den linken von drei geradeausführenden Fahrstreifen stadteinwärts, als ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer von der Linksabbiegerfahrspur nach rechts wechselte. Hierbei kam es zum ...

mehr