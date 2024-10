Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallstadt: 79-Jähriger nach Verkehrsunfall nachträglich in Krankenhaus verstorben

Freiburg (ots)

Bereits am Montagmorgen, 30.09.2024, kurz vor 8:30 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Wiesenstraße/ Steingasse in Schallstadt ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 79 Jahre alter Autofahrer die Wiesenstraße in Richtung Steingasse. Aufgrund eines akut medizinischen Zwischenfalls, verlor der Senior die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem in der Steingasse geparkten Auto.

Der Mann musste umgehend durch die wenig später eingetroffene Streifenbesatzung erstversorgt und in der Folge durch den Rettungsdienst in kritischem Zustand in eine Freiburger Klinik transportiert werden, wo er am Mittwochabend, 09.10.2024 verstarb.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Rentner nicht an den Folgen des Verkehrsunfalls, sondern aufrund medizinischer Ursache verstarb. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen bislang nicht vor.

