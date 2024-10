Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch, 09.10.2024, gegen 2.20 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft in der Rieselfeldallee, im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Geschwister-Scholl-Platz" in Freiburg Rieselfeld ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde eine unbestimmte Anzahl von E-Zigaretten entwendet. Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor.

Offenbar soll es sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben:

Person 1:

- Schwarze Daunenjacke, Kapuze über den Kopf gezogen

- graue Hose

- helle Schuhe

- schwarze Handschuhe

Person 2:

- auffällig reflektierende Daunenjacke mit auffälligem dunklen Emblem am linken Schulterbereich, Kapuze über den Kopf

- jeansartige Hose mit hellen Flecken

- weiße Handschuhe (ähnlich Motorradhandschuhe)

Der Polizeiposten Freiburg-Rieselfeld (Tel. 0761- 4768700) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) rund um die Uhr entgegen.

jv

