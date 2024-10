Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Oberau: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht!

Freiburg (ots)

Freiburg-Oberau: Am Donnerstag, 03.10.2024, gegen 08:35 Uhr, ereignete sich in der Schwarzwaldstraße in Freiburg auf der Höhe einer dortigen Brauerei ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Die Geschädigte befuhr den linken von drei geradeausführenden Fahrstreifen stadteinwärts, als ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer von der Linksabbiegerfahrspur nach rechts wechselte. Hierbei kam es zum Streifvorgang am linken Heck der Geschädigten. Der Unbekannte fuhr danach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen oder den Verursacher selbst. Diese werden gebeten, sich unter 0761 882-3100 zu melden.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Skoda mit Emmendinger Zulassung handeln.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell