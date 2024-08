POL-BO: Raubdelikt im Strünkeder Schlosspark - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Zwei unbekannte Täter sind am frühen Samstagmorgen, 24. August, in einen Bochumer Kiosk eingebrochen. Es werden Zeugen gesucht. Nach derzeitigem Stand verschaffte sich das Duo gegen 3.15 Uhr gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum des Kiosks an der Fritz-Reuter-Straße 23 in Bochum-Westenfeld. Sie entwendeten mehrere Schachteln Zigaretten und alkoholische Getränke, danach flüchteten sie in Richtung dortiger ...

mehr