POL-BO: Unfallflucht: Auto touchiert Fußgänger - Zeugen gesucht

Herne (ots) - Nach einem Einbruchsversuch in Herne-Horsthausen am Sonntagabend, 28. Januar, fahndet die Polizei nach zwei Tatverdächtigen und sucht Zeugen. Gegen 20.20 Uhr versuchten zwei Unbekannte sich Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung an der Diedrichstraße/Gneisenaustraße zu verschaffen. Während eine Person "Schmiere stand", hantierte die zweite Person an ...

