Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: Einbruch - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 09.10.2024, zwischen 12:30 - 22.30 Uhr, sind Unbekannte in Wutach-Münchingen in ein Haus eingedrungen. Über ein aufgehebeltes Fenster waren der oder die Einbrecher ins Innere gelangt. Behältnisse wurden durchwühlt und verschiedene Wertsachen gestohlen. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise (Kontakt 07741 8316-0).

