Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Geschwindigkeitsmessanlagen besprüht

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Geschwindigkeitsmessanlagen im Stadtgebiet mit Farbe besprüht. Dadurch entstand an den Säulen in der Jahnstraße, in der Schussenstraße und in der Gartenstraße insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern.

Weingarten

Gullydeckel ausgehoben

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich der Lazarettstraße, der Malerstraße, des Christoph-Probst-Wegs und der Wilhelm-Braun-Straße mehrere Gullydeckel ausgehoben oder senkrecht aufgestellt. Eine alarmierte Polizeistreife setzte die Schachtabdeckungen wieder ein. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu keinem schädigenden Ereignis. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Auffahrunfall - Verursacher ohne Führerschein

Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis haben Beamte des Polizeireviers Weingarten gegen einen 19 Jahre alten VW-Fahrer eingeleitet, der am Montag gegen 23.30 Uhr in der Waldseer Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 19-Jährige wollte auf Höhe der Talstraße einen U-Turn machen, der für den nachfolgenden Fahrer eines BMW nicht vorhersehbar war. Der 20-Jährige fuhr dem VW auf, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass gegen den 19-Jährigen aktuell ein Fahrverbot besteht. Auch der 22 Jahre alte Halter des VW muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, da dieser die Fahrt zugelassen hat.

Aulendorf

Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine 61 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am heutigen Dienstag kurz vor 7 Uhr erlitten. Ein 40-jähriger Daimler-Fahrer bog von der Allewindenstraße in die Booser Straße ein und übersah wohl die Frau, die dabei war, die Fahrbahn zu überqueren. Ein Rettungswagen brachte die 61-Jährige in eine Klinik. Der Sachschaden am Daimler wird auf rund 3.000 Euro beziffert.

Wangen

Fahrer ohne Führerschein, unter Alkohol und Drogen unterwegs

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Wangen hat am Montag gegen 22.30 Uhr einen Autofahrer gestoppt, weil dieser den Beamten ohne Licht im Stadtgebiet entgegenkam. Bei der Kontrolle schlug den Polizisten sofort deutlicher Alkohol- und Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeuginnern entgegen. Ein Alkoholtest bei dem 34-jährigen Fahrzeuglenker ergab einen Wert von rund 2,6 Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik anordneten. Der Mann wehrte sich jedoch gegen die Mitnahme, schlug einem Beamten ins Gesicht und beschädigte dessen Brille. Ein weiterer Beamter wurde bei dem nun folgenden Gerangel ebenfalls verletzt. Während der Blutentnahme in einer Klinik beleidigte der 34-Jährige die Polizisten mit diversen Kraftausdrücken. Im Laufe der weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 34-Jährige zudem mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er muss nun unter anderem mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung rechnen. Ob der 34-Jährige den Pkw rechtmäßig in Gebrauch hatte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wangen

Einbruch in Gaststätte

In ein Lokal am Marktplatz hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Über eine Türe, die der Täter gewaltsam aufbrach, gelangte er in das Innere der Gaststätte. Dort entwendete er aus dem Schankraum einen Geldbeutel sowie mehrere Flaschen Schnaps. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Vogt

Polizei sucht nach Unfall Geschädigten

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Wolfegger Straße am Montag gegen 10.15 Uhr sucht die Polizei nach dem Geschädigten. Eine 83-jährige Opel-Fahrerin streifte den blauen Pkw beim Ausparken und brachte im Anschluss einen Zettel an der Windschutzscheibe an. Während sie zudem die Polizei zur Unfallaufnahme verständigte, fuhr der Geschädigte offenbar mit dem blauen Pkw davon. Dieser dürfte vorne links beschädigt sein. Der Besitzer des Wagens wird gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt zu melden.

Wolfegg

Unbekannte entwenden Radlader

Ein Radlader ist am vergangenen Wochenende von einem Parkplatz am Gemeindeverbindungsweg zwischen der L 317 und Berg entwendet worden. Der Radlader des Herstellers Wacker-Neuson hat einen Wert von rund 40.000 Euro und wurde von den Tätern auf unbekannte Weise mitgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Radladers nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0.

Isny

Dieb entwendet Pedelecs

Ein bislang unbekannter Dieb hat am vergangenen Wochenende aus dem Keller eines Wohnhauses in der Schlegelstraße zwei Pedelecs der Hersteller Cube und Haibike entwendet. Personen, die im Bereich des Mehrfamilienhauses im Zeitraum zwischen Samstagmorgen, 8 Uhr, und Montagmittag, 12 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen haben oder die Hinweise zum Verbleib des schwarz-weißen Haibike oder des mattschwarzen Cube geben können, mögen sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny melden.

Leutkirch

Polizei nimmt renitente Frau in Gewahrsam

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 57 Jahre alte Frau rechnen, die am Montag gegen 18.30 Uhr in einer Gaststätte am Bahnhof mehrere Gäste angepöbelt, eine Mitarbeiterin sowie im weiteren Verlauf Polizeibeamte beleidigt und bedroht hat. Die Beamten waren alarmiert worden, weil die 57-Jährige ihre Rechnung nicht bezahlen wollte, in dem Lokal herumschrie und die Bedienung beleidigte. Auch den Polizisten gegenüber zeigte sich die alkoholisierte Frau unkooperativ und weigerte sich, ihren Namen anzugeben. Die Beamten nahmen die 57-Jährige in Gewahrsam. Im weiteren Verlauf versuchte die Frau, einen Polizisten zu treten und beleidigte und bedrohte die Streifenwagenbesatzung. Diese brachte die 57-Jährige nach Hause und zeigte sie bei der Staatsanwaltschaft an.

Leutkirch

Fahrer fährt wiederholt ohne Fahrerlaubnis - Polizei zieht Fahrzeug ein

Zu einem wegen Spritmangels liegengebliebenen Fahrzeug wurden Beamte der Verkehrspolizei am Montag kurz nach 7 Uhr auf die A 96 zum Parkplatz Winterberg gerufen. Ein 44-Jähriger war auf dem dortigen Verzögerungsstreifen mit seinem Opel stehen geblieben, weil der Tank leer war. Bei den weiteren Maßnahmen stellten die Polizisten fest, dass der Ausländer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und deshalb bereits mehrfach angezeigt worden war. Die Staatsanwaltschaft ordnete daher die Einziehung des Opels an, der in der Folge von den Beamten beschlagnahmt wurde. Der 44-Jährige muss nun erneut mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell