Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen/ Freiburg-Kappel/ Freiburg-Sankt Georgen: Zigarettenautomaten aufgesprengt

Freiburg (ots)

Zwei Unbekannte zerstörten am frühen Samstagmorgen, 05.10.2024, gegen 3:20 Uhr vermutlich durch eine herbeigeführte Explosion einen Zigarettenautomaten im Herdweg in Gundelfingen. Die Täter sollen Teile des Automateninhaltes an sich genommen und anschließend mit einem Elektro-Scooter in Richtung des Mooswaldes geflüchtet sein.

Beschreibung des 1. Tatverdächtigen:

- Ca. 1,80 m groß , - schlanke Statur, - trug eine Daunen-Weste und war insgesamt dunkel gekleidet.

Beschreibung des 2. Tatverdächtigen:

- Ca. 1,80 m groß, - schwarz gekleidet.

Beide Täter waren laut Zeugenangaben vermummt.

Ein weiterer Zigarettenautomat wurde in der Nacht von Sonntag, 06.10.24, auf Montag, 07.10.24, kurz nach 1 Uhr in der Neuhäuserstraße in Freiburg-Kappel gesprengt. Zur Täterschaft liegen bislang keine Hinweise vor.

Ebenfalls zerstört wurde ein dritter Zigarettenautomat bereits am Freitag, 27.09.2024, gegen 2:30 Uhr in derWaltershofener Straße in Freiburg-Sankt Georgen. Auch hier konnten zwei Personen beobachten werden, wie sie von der Örtlichkeit flüchteten.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg zum entstandenem Sachschaden, dem Diebesgut und möglichen Tatzusammenhängen dauern an.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell