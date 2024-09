Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Schlüsselübergabe in der PD AFB

Eutin (ots)

Schlüsselübergabe in der PD AFB

Am 12.09.2024 um 10:00 Uhr findet in der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein(PDAFB) die Schlüsselübergabe für neu errichtete Gebäude statt. Im Beisein der Staatssekretärin im Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein, Magdalena Finke wird die Einweihung für das neue Mensa-Gebäude und drei neue Unterkunftsgebäude gefeiert. Nach den Redebeiträgen, die in der neuen Mensa gehalten werden, besteht die Möglichkeit, die neuen Unterkunftsgebäude bei einem Rundgang zu besichtigen. Die Pressevertreterinnen und Pressevertreter sind herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Wir bitten um Anmeldung bis zum 11. September 2024, 10:00 Uhr unter den ang. Kontaktdaten.

Original-Content von: Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell