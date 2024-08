Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Spiele ohne Rassismus/ Spiele mit Courage

Eutin (ots)

Spiele ohne Rassismus/ Spiele mit Courage am 29. August

Seit dem Januar 2020 ist die Polizeidirektion für Aus-und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei (PDAFB) Mitglied im Landesverband Schule ohne Rassismus/Schule mit Courage. Die Patenschaft der Polizei"schule" übernehmen der Ministerpräsident Daniel Günther und die Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung Aminata Touré. Die teilnehmenden Schulen verpflichten sich, aktiv gegen rassistische und diskriminierende Vorfälle vorzugehen und eine Kultur des respektvollen Miteinanders zu fördern. Um zu zeigen, dass Zusammenhalt, Solidarität und Respekt grundlegende Werte sind, die verbinden wird von der Jugendausbildungsvertretung(JAV) die Veranstaltung Spiele ohne Rassismus/Spiele mit Courage organisiert. Sie bietet die Gelegenheit, Vorurteile abzubauen, das Verständnis füreinander zu fördern und vielleicht Freundschaften über kulturelle Grenzen hinweg zu schließen. Daher sollen die Auszubildenden an diesem Nachmittag Teams mit Menschen aus anderen Organisationen bilden und gemeinsam unterschiedlichste Aufgaben bewältigen. Zu den teilnehmenden Organisationen gehören die Beruflichen Schulen Eutin als unsere Partnerschule, Mitarbeitende des Kinderschutzbundes und die "Stockenten" der Hamburger Lebenshilfe aus Neustadt, hier spielen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammen Floorball.

Aus der Politik sind die Patinnen und Paten eingeladen und die Ministerin Aminata Touré wird zur Siegerehrung anwesend sein. Weitere Gäste sind der Landrat des Kreises und der Bürgermeister. Um 13 Uhr wird die Leiterin der Fachinspektion Aus- und Fortbildung die Gäste und Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen. Neben einem Floorball-Turnier und Volleyballturnier starten die Mannschaften in die spielerischen Wettkämpfe. Vom Sackhüpfen bis zum LKW-Ziehen gibt es viele Stationen, die gemeinsam absolviert werden sollen. Gegen 16:30 Uhr ist die Siegerehrung geplant. Sozialministerin Aminata Touré wird die Urkunden überreichen. Anschließend findet der Tag mit einem gemeinsamen Essen seinen Ausklang. Die Pressevertreterinnen und Pressevertreter sind herzlich eingeladen, am Donnerstag, dem 29. August 2024 ab 13 Uhr an der Veranstaltung teilzunehmen. Wir bitte um Anmeldung bis zum 28. August, 12 Uhr unter den ang. Kontaktdaten.

