Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Führungswechsel in der PDAFB Eutin

Eutin (ots)

Michael Kock wird zum 1. Juli 2024 neuer Leiter der Polizeidirektion für Aus-und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein (PDAFB). Das hat die Landesregierung in ihrer jüngsten Kabinettssitzung beschlossen. Nachdem der Wechsel von Dr. Maren Freyher als Leiterin des Landespolizeiamtes beschlossen wurde, war ihr Dienstposten in Eutin in die Ausschreibung gegangen. "Für mich schließt sich der dienstliche Wirkkreis mit dem Wechsel zur PDAFB. Ich kehre nach Eutin zurück." erklärte der 57-jährige, der derzeit Dekan im Fachbereich Polizei an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz ist. Im Jahr 1987 begann Michael Kock das Studium als Seiteneinsteiger für den gehobenen Polizeivollzugsdienst und trat 1990 seine erste Stelle als Fachlehrer in der PDAFB an. Hier unterrichtete er, bis er das Studium für den höheren Dienst von 1995 bis 1997 absolvierte. Die weiteren Stationen seiner Laufbahn verbrachte er in der damaligen Polizeidirektion Süd, als Leiter des Sachbereichs 11 (Einsatz) der Polizeiinspektion Ratzeburg und als Leiter des SB 11 der Polizeiinspektion Eutin. Von dort wechselte Kock 2003 wieder in die PDAFB. Zunächst war er Leiter der Fachinspektion Ausbildung, dann Leiter der Fachinspektion Fortbildung, und im Jahr 2013 wurde er Stabsleiter, bis er im Mai 2016 zur FHVD wechselte und dort im August Dekan für den Fachbereich Polizei wurde. Zum Abschluss seiner dienstlichen Laufbahn übernimmt Michael Kock jetzt die Leitung der PDAFB. Der 57-jährige Leitende Polizeidirektor mit "Eutiner Wurzeln" betont: "Ich freue mich auf meine künftigen Aufgaben. Die Themenvielfalt in der Aus-und Fortbildung und die Herausforderungen, die auf die Einsatzkräfte bei der Bewältigung künftiger Einsatzlagen zukommen, reizen mich an meiner "neuen" Dienststelle."

