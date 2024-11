Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfall mit mehreren Verletzten, Plagiate sichergestellt, Zeugen nach Einbrüchen, Unfallfluchten und Körperverletzung gesucht

Heilbronn (ots)

Leingarten: Einbruchsserie in Gartengrundstücke - Zeugen gesucht Im Zeitraum vom 2. bis 10. November 2024 ereignete sich im Gewann Lerchenberg in Leingarten eine Serie von Einbrüchen in Gartenhäuser und Schrebergärten. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich dabei in mehreren Fällen gewaltsam Zugang zu den Grundstücken und Gartenhäusern und verursachte Sachschäden. Entwendet wurden unter anderem Kabel, Kupfermaterial und Werkzeug. In einem der Fälle wurde festgestellt, dass das Grundstück vermutlich als Sammelstelle genutzt wurde. Hier lagen mehrere Schubkarren und Kabel, die nicht zu den Eigentümern gehörten. In zwei der Fälle kann die Tatzeit auf Donnerstag 7. bis Freitag 8. November eingegrenzt werden. Das Polizeirevier Lauffen und der Polizeiposten Leintal haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden. Lauffen a.N.: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht In der Nacht auf Samstag verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu einer Gaststätte in der Straße Hoher Steg in Lauffen. Gegen 23.50 Uhr gelangten zwei Personen in die Räumlichkeiten des Restaurants und entwendeten hier Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Dies konnte von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegengenommen.

Neckarsulm: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten

Am Freitag ereignete sich gegen 12 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen an der Kreuzung Paulinenstraße/Wilhelmstraße in Neckarsulm. Der Fahrer eines VW Golf befuhr mit zwei Beifahrern die Paulinenstraße und missachtete an der Kreuzung zur Wilhelmstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Renault-Lenkers. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge prallten nach dem Zusammenstoß noch gegen einen geparkten VW und der Golf im weiteren Verlauf noch gegen einen Gartenzaun. Insgesamt sechs Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort ambulant versorgt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen und am Gartenzaun beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Heilbronn: Plagiate auf Flohmarkt sichergestellt Beamte des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Heilbronn konnten am Samstagmorgen in Heilbronn diverse Plagiate sicherstellen. Gegen 10.45 Uhr wurden an einem Flohmarktstand auf der Theresienwiese zunächst mehrere original verpackte und offensichtlich gefälschte Airpods 2 von Apple festgestellt. Der 50-jährige Verkäufer bot diese weit unter Marktwert an. Aufgrund dieser Tatsache wurde der Stand einer umfangreichen Kontrolle unterzogen. Hierbei stießen die Polizisten auf weitere Plagiate. So fanden sie fünf Stihl-Kettensägen, drei Stromerzeuger der Marke Honda, 12 Rucksäcke der Marke Wellensteyn sowie 38 Packungen mit Calvin Klein Unterhosen. Alle Artikel wiesen Fälschungsmerkmale auf und wurden sichergestellt. Der Verkäufer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

A81/Ilsfeld: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 wurde am Samstagabend ein Autofahrer schwer verletzt. Gegen 21.15 Uhr war der Mann mit seinem Renault zwischen den Anschlussstellen Untergruppenbach und Ilsfeld unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte das Fahrzeug mit mehreren kleineren Bäumen und blieb anschließend im Graben stehen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Renault schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der verursache Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

A6/Bad Rappenau: Sattelzug-Lenker nach Unfallflucht gesucht Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 am Samstagvormittag, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 11.45 Uhr war eine 52-Jährige mit ihrem VW Polo zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau unterwegs. Hierbei befuhr die Frau den mittleren Fahrstreifen. Rechts von ihr fuhr zeitgleich ein Sattelzug. Im weiteren Verlauf wechselte der Fahrer des Sattelzugs auf den mittleren Fahrstreifen, weshalb die 52-Jährige eine starke Bremsung einleiten und ausweichen musste. Hierbei geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte im weiteren Verlauf mit der Betonleitwand, welche die Richtungsfahrbahnen der Autobahn trennt. Von dieser wurde der VW abgewiesen und kam abschließend auf dem Dach zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt, musste allerdings nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Der Fahrer des Sattelzugs setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Sattelzug-Lenker machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 5130 an den Verkehrsdienst Weinsberg.

Leingarten: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Leingarten. Zwischen 18 Uhr am Samstag und 8.30 Uhr am nächsten Morgen öffneten der oder die Täter gewaltsam die Terrassentüre des Hauses in der Badener Straße. Im Inneren des Gebäudes wurden im Anschluss die Räumlichkeiten durchsucht und Wertgegenstände im fünfstelligen Eurobereich entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Bad Rappenau: Kupferdiebe in Schrebergartenanlage unterwegs

Kupfer im Wert von circa 1.000 Euro entwendeten Unbekannte in der vergangenen Woche in Bad Rappenau. Der oder die Täter hebelten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zunächst die Türe einer Gartenhütte in der Schrebergartenanlage in der Raiffeisenstraße auf. Anschließend wurde eine weitere Hütte betreten, nachdem zuvor deren Fenster eingeschlagen wurde. Aus dem Inneren entwendeten der oder die Täter nichts. Allerdings wurden die Kupferdachrinnen und Kupferfallrohre abmontiert und mitgenommen. Zudem deckten die Diebe das Vordach einer der Hütten ab und demontierten das darunter befindliche Kupferblech. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07264 95900 an den Polizeiposten Bad Rappenau.

Heilbronn: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschaffte sich eine unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in Heilbronn. Zwischen 23 Uhr am Samstagabend und 9 Uhr am nächsten Morgen gelangte der Täter durch das Aufbrechen einer Kellertüre in die Räumlichkeiten des Restaurants in der Schulgasse und entwendete einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag Bargeld sowie ein iPad Mini 4. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden. Heilbronn: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Nachdem ein Mann am frühen Sonntagmorgen in Heilbronn mit einer Bierflasche verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 4 Uhr war ein 23-Jähriger mit Freunden am Industrieplatz unterwegs, als er von einem bisher Unbekannten angesprochen wurde. Als der junge Mann sich von der Person wegdrehte, soll diese ihm eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Hierbei erlitt der 23-Jährige leichte Verletzungen. Nach der Tat flüchtete der Angreifer zu Fuß. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn. Heilbronn: Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet - Orangener SUV gesucht Die Polizei Heilbronn sucht den Fahrer eines orangenen SUVs, nachdem dieser am Samstagabend in Heilbronn einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Gegen 19.22 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Karlsruher Straße, auf der Seite der Theresienwiese, unterwegs. Zeitgleich bog der unbekannte SUV-Fahrer von der Karlsruher Straße nach rechts in die Theresienstraße ein um seine Fahrt in Richtung Hafenstraße fortzusetzen. Hierbei übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer und touchierte mit seinem Pkw das Hinterrad des Zweiradfahrers. Hierdurch kam der 25-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Fahrer des orangenen SUVs machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Mit fast zwei Promille mehrere Unfälle verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 2.800 Euro verursachte eine betrunkene Autofahrerin am Samstagabend in Heilbronn. Gegen 20.30 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen BMW, welcher in Schlangenlinien auf der Stuttgarter Straße in Richtung Heilbronn unterwegs sei. Bis zum Eintreffen der Streife blieb der Zeuge an dem BMW dran und konnte sehen, dass die 51-jährige Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in der Sontheimer Landwehr ein Verkehrsschild beschädigte sowie den Außenspiegel eines geparkten Pkws abfuhr. Nach den Unfällen setzte sie ihre Fahrt unbeirrt fort. In der Frunzbergstraße konnte die BMW-Fahrerin schließlich einer Kontrolle unterzogen werden. Da sie deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihr ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser zeigte einen Wert von fast zwei Promille, weshalb die Frau die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben musste. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die 51-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Heilbronn: Wer hat nach Unfallflucht Zettel an Fahrzeug hinterlassen?

Die Polizei Heilbronn sucht die Zeugin oder den Zeugen einer Unfallflucht am Freitagnachmittag in Heilbronn. Die gesuchte Person hatte gegen 15.20 Uhr einen Unfall in der Innsbrucker Straße beobachtet und eine Zettel mit dem Kennzeichen des Verursachers am beschädigten Fahrzeug hinterlassen. So konnte das Unfallfahrzeug noch am selben Abend ausfindig gemacht werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen bezüglich des Fahrers zum Unfallzeitpunkt sucht die Polizei nun die Person die den Unfall gesehen hat. Sie wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden. Neuenstadt am Kocher: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich am frühen Samstagabend unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Neuenstadt. Zwischen 18 Uhr und 18.10 Uhr gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Balkontüre ins Innere des Gebäudes in der Straße "Am Brechhaus" und durchsuchten mehrere Räume. Vermutlich wurden die Unbekannten durch den Sohn des Eigentümers gestört, weshalb sie unerkannt flüchteten und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Eurobereich erbeuteten. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Oedheim: Hoher Sachschaden nach Küchenbrand Am Samstagmorgen entstand bei einem Küchenbrand in Oedheim Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Kurz nach 9 Uhr wurde das Feuer in einer Einliegerwohnung in der Hölderlinstraße gemeldet. Durch die Feuerwehr Bad Friedrichshall konnten die Flammen, welche vermutlich durch einen vergessenen Topf auf dem Herd ausgelöst wurden, unter Kontrolle gebracht und der Brand gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

