Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrunken Unfall verursacht, Zeugen nach Einbruch und Sachbeschädigung gesucht

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Frontalzusammenstoß unter Alkoholeinfluss

Am Montagabend ereignete sich in Adelsheim vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit ein frontaler Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 30-Jähriger war gegen 20.45 Uhr mit seinem Hyundai auf der Hardtstraße unterwegs und geriet am Ortsausgang mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß der Hyundai mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des 30-Jährigen fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte ein Ergebnis von mehr als zwei Promille an. Daher musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Sowohl der Fahrer des Hyundai, als auch der 40 Jahre alte Skoda-Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Hardtstraße musste während der Räumungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden.

Osterburken: Einbruch in Bahnhofgebäude - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in den vergangenen Tagen gewaltsam Zutritt zum Bahnhofsgebäude in Osterburken. Am Montagabend, gegen 23.45 Uhr, meldete ein Zeuge eine offene Türe an dem Gebäude in der Bahnhofstraße. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine Eingangstüre offenstand und Beschädigungen aufwies. Auch im Inneren beschädigten der oder die Täter eine Türe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Entwendet wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts. Wer hat in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen rund um den Osterburkener Bahnhof gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Mosbach: Ampeln mutwillig beschädigt - wer hat etwas gesehen?

Am vergangenen Wochenende wurden im Mosbacher Hardhofweg zwei Ampeln beschädigt. Vermutlich schlug der oder die Täter mit einem langen Gegenstand die Gläser der Ampeln ein. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Tat im Zeitraum zwischen 08.11.2024, 12.15 Uhr, und Montag 11.11.2024, 10.45 Uhr, beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

