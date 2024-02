POL-AC: Drogen bei Verkehrskontrolle gefunden

Aachen (ots) - Bereits seit November kam es in der Aachener Innenstadt zu mehreren Betrugstaten zum Nachteil einer 87-Jährigen. Der Täter sprach sie zunächst im November letzten Jahres in der Fußgängerzone an und gab vor, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Außerdem habe er seine kranke Mutter zu versorgen. Daher benötige er vorübergehend finanzielle Unterstützung. In den letzten Monaten kam es so ...

mehr