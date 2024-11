POL-HB: Nr.: 0694--Heutiger Sternmarsch wird zu Verkehrsbehinderungen führen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Riensberg, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 05.11.24, 12.45 Uhr Dienstagmittag stürzte ein 86 Jahre alter Mann in Schwachhausen mit dem Fahrrad. Der Senior kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Bremen sucht Zeugen des Sturzes. Gegen 12.45 Uhr meldete eine Passantin über den Notruf einen am Boden liegenden Mann in der Schwachhauser ...

