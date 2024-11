POL-HB: Nr.: 0693--Radfahrer nach Sturz in Lebensgefahr

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Riensberg, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 05.11.24, 12.45 Uhr

Dienstagmittag stürzte ein 86 Jahre alter Mann in Schwachhausen mit dem Fahrrad. Der Senior kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Bremen sucht Zeugen des Sturzes.

Gegen 12.45 Uhr meldete eine Passantin über den Notruf einen am Boden liegenden Mann in der Schwachhauser Heerstraße. Der 86-Jährige war offensichtlich mit seinem E-Bike gestürzt und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er sofort operiert werden musste. Es besteht akute Lebensgefahr.

Da aktuell noch nicht ermittelt werden konnte, wie es zu dem Sturz kam, sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Zeugen melden sich jederzeit bei der Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850.

