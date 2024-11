Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0691--Erneut Drogendealer in Gröpelingen gefasst--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Stendaler Ring Zeit: 04.11.2024, 14:40 Uhr

Zivilkräfte der Polizei Bremen konnten erneut erfolgreich gegen die Drogenszene im Stadtteil Gröpelingen vorgehen. Im Rahmen einer Schwerpunktmaßnahme gelang es ihnen, mehrere Tatverdächtige vorläufig festzunehmen und verschiedene Drogen, wie beispielsweise Heroin und Kokain, zu beschlagnahmen.

In den zurückliegenden Wochen gab es wiederholt Beschwerden über die Drogenszene in Gröpelingen. Die Polizei reagierte darauf mit verstärkter Präsenz, Schwerpunktkontrollen und intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungsarbeit. Dabei wurden bereits mehrere Personen gefasst und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Am Montagnachmittag konnte die Polizei dann einen weiteren Erfolg vermelden. Zivilkräfte überprüften demnach im Stendaler Ring mehrere Personen, welche nachweislich kurz zuvor in einer nahegelegenen Wohnung Drogen gekauft hatten. Die Staatsanwaltschaft Bremen ordnete daraufhin insgesamt zwei Wohnungsdurchsuchungen an. Dabei wurden weitere Betäubungsmittel in nicht geringer Menge aufgefunden und beschlagnahmt.

Die Ermittlungen gegen die beiden Männer im Alter von 44 und 61 Jahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln dauern an. Darüber hinaus werden die gezielten Präsenz- und Schwerpunktmaßnahmen der Polizei Bremen im Stadtteil Gröpelingen weiter fortgeführt.

