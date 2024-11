Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0690 --Die Polizei zum 989. Freimarkt: Sicherheitskonzept greift--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, OT Bürgerweide Zeit: 18.10.2024 - 03.11.2024

Auf ein weitestgehend friedlichen und ausgelassenen Freimarkt blickt die Polizei Bremen in diesem Jahr zurück. In den vergangenen zwei Wochen kam es auf dem Festgelände zu volksfesttypischen Delikten wie unter anderem Körperverletzungen, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Diebstählen.

Mit rund zwei Millionen Gästen war der Freimarkt in diesem Jahr gut besucht. Auch der Freimarktsumzug mit knapp 150.000 Menschen lief großenteils friedlich ab. Neben uniformierten Präsenzstreifen sorgte ein privater Sicherheitsdienst auf dem Gelände für zusätzliche Sicherheit. Hier lief die Zusammenarbeit sehr gut. Nach aktuellem Stand wurden 49 Körperverletzungsdelikte und 30 Diebstähle angezeigt. In neun Fällen ermittelt die Kriminalpolizei wegen sexueller Belästigung. In einigen Fällen könnten Einsatzkräfte elternlose Kinder sicher in die Obhut der Eltern zurückgeben.

Besonders auffallend in diesem Jahr waren die zahlreichen Funde von Messern. Insgesamt wurden vom Sicherheitsdienst 578 Messer an den Eingängen entdeckt und abgenommen. Dabei handelte es sich überwiegend um einfache Taschenmesser. Bei einem geringen Teil wurden auch strafrechtlich relevante Messer, wie beispielsweise Einhandmesser, aufgefunden. Hierzu fertigten die Einsatzkräfte entsprechende Strafanzeigen.

In diesem Jahr wurde auf dem Freimarkt von der Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation erstmalig eine erweiterte Videoüberwachung bereitgestellt. Während des Veranstaltungszeitraumes konnten durch die Videoleitstelle mehrere Delikte wie Körperverletzung und Widerstand gegen Vollzugsbeamte erfasst werden. Hierzu dauern die Ermittlungen an.

Rund um das Festgelände wurden zudem zahlreiche Parkverstöße festgestellt und geahndet. Insgesamt wurden in diesem Jahr 746 Ordnungswidrigkeits-Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell