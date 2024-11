POL-HB: Nr.:0688--Polizei nimmt Einbrecher fest

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Wilstedter Straße Zeit: 04.11.24, 00.30 Uhr

Die Polizei nahm in der Nacht zu Montag einen mutmaßlichen Einbrecher in Gröpelingen fest. Der 29-Jährige war in ein Haus eingebrochen und wenig später durch Einsatzkräfte gefasst worden.

Eine Anwohnerin beobachtete den Verdächtigen im Hausflur eines Reihenendhauses an der Wilstedter Straße und alarmierte die Polizei, so dass er durch Einsatzkräfte schnell gefasst werden konnte. Der Eindringling hatte zuvor die Haustür aufgebrochen und versucht, in eine Wohnung im Dachgeschoss einzusteigen. Auf dem Dachboden fanden die Polizisten dazu Tatwerkzeug, wie einen Schraubendreher. Der 29 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen schweren Einbruchdiebstahls aufgenommen.

Dieser Fall zeigt erneut, dass aufmerksame Zeugen helfen, Einbrecher zu überführen oder einen Einbruch zu verhindern. Melden Sie der Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110, wenn Ihnen Personen auf Grundstücken oder an Gebäuden auffallen, die sich verdächtig verhalten.

Mehr Informationen und Präventionstipps rund um das Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter www.polizei.bremen.de oder im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Rufnummer 0421 362-19003.

