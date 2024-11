Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0686 --Mann bei Raub verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Rönnebeck, Bürgermeister-Dehnkamp-Weg Zeit: 02.11.2024, 04:00 Uhr

In der Nacht zu Samstag raubten Unbekannte einen 44 Jahre alten Mann in Blumenthal aus. Er wurde mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Einsatzkräfte der Polizei Bremen wurden gegen 4 Uhr in den Bürgermeister-Dehnkamp-Weg gerufen. Ein Zeuge berichtete, dass eine Person vor seiner Haustür liegt und um Hilfe rief. Vor Ort fanden die Polizisten den Mann. Er berichtete, dass er von Unbekannten ausgeraubt worden sei und sein Bauch stark schmerzte. Die Einsatzkräfte entdeckten Blut an seinem Pullover und an seiner Hose und alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Der 44-Jährige sackte immer mehr in sich zusammen und verlor zwischenzeitlich das Bewusstsein. Er wurde zur weiteren Behandlung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell