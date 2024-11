Polizei Bremen

POL-HB: Nr: 0684 --Überfall auf Kiosk in der Neustadt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Buntentorsteinweg Zeit: 30.10.2024, 18:30 Uhr

Am Mittwochabend überfielen zwei mit Messer bewaffnete unbekannte Täter einen Kiosk in der Neustadt. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen kurz vor 18:30 Uhr betraten zwei maskierte Männer den Kiosk im Buntentorsteinweg. Einer der Beiden forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der Täter packte die 58-jährige Mitarbeiterin am Kragen und zerrte sie zur Kasse. Dort entnahmen beide Räuber Geld aus der Kasse und forderten weiteres. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in den Buntorsteinweg in Richtung Leibnizplatz. Ein Zeuge beobachtete die flüchtenden Räuber aus dem Kiosk und hielt einen der Beiden am Oberarm fest. Dieser zeigte daraufhin bedrohend sein Messer hoch, woraufhin der 50-jährige Zeuge losließ. Die Mitarbeiterin und der Zeuge blieben unverletzt.

Die Räuber wurden wie folgt beschrieben: Der Unbekannte mit dem Messer soll etwa 1,60 Meter groß, eine sportlich bis dürre Statur, schwarze Haare und dunkle Augen gehabt haben. Er trug eine weiße Jacke, eine Maske mit Flammenmuster und Handschuhe mit abgeschnittenen Fingerkuppen. Der andere Täter wurde als ca. 1,80 Meter groß mit sportlich bis dürrer Statur, schwarzen Haaren, 3-Tage-Bart und dunklen Augen beschrieben. Er war komplett schwarz bekleidet, trug Handschuhe mit abgeschnittenen Fingerkuppen und hatte die Kapuze sowie eine schwarze FFP2-Maske aufgesetzt.

Die Ermittlungen zu dem Überfall dauern an, Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell