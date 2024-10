Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0683 --Gemeinsame Übung stärkt die Zusammenarbeit--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Flughafen Zeit: 29.10.2024 - 30.10.2024

Die Polizei Bremen führte gemeinsam mit der Bundespolizeiinspektion Bremen, dem Hauptzollamt Bremen und dem Flughafen Bremen am Dienstagabend bis in die Nachtstunden eine gemeinsame Übung durch. Ziel dieser Übung war es, das Zusammenspiel aller Beteiligten zu optimieren und den reibungslosen Ablauf für den Ernstfall zu trainieren.

Alle zwei Jahre ist der Flughafen Bremen verpflichtet, auf den Flugbetriebsflächen eine Notfallübung durchzuführen, um bestehende Planungen und Strukturen zur Gefahrenabwehr im Bereich des Flughafens zu erproben. Dabei arbeitete die Polizei Bremen, unter anderem auch mit Spezialeinsatzkräften, der Bundespolizei, dem Zoll sowie dem Flughafen Hand in Hand zusammen, um Konzepte und Prozesse in Einsatzlagen am Flughafen Bremen zu trainieren und einer Überprüfung zu unterziehen. Ein wichtiges Ziel war auch, die Zusammenarbeit polizeilicher und nichtpolizeilicher Führungsstrukturen zu stärken und sicherheitsrelevante Abläufe gemeinsam mit allen Beteiligten zu trainieren und vor allem zu festigen. Neben der erfolgreichen gemeinsamen Bewältigung der Übungslage konnten während der etwa vierstündigen Übung zudem wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die weitere Zusammenarbeit aller Beteiligten erlangt werden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell