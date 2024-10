POL-HB: Nr.: 0681--Toter Mann aus Müllwagen identifiziert

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Italien Zeit: 16./25.10.2024 Nachdem Mitte Oktober ein Mann ein Juweliergeschäft in der Altstadt überfallen hatte, konnte ein 26 Jahre alter Tatverdächtiger von der Polizei Bremen ermittelt werden. Der Mann wurde in Italien gestellt und festgenommen. Der Täter betrat am 16.10.2024 den Verkaufsraum des Geschäftes in der Böttcherstraße ...

