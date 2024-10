POL-HB: Nr.: 0680--Polizei zu Häuslicher Gewalt und Stalking

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Langenstraße Zeit: 28.10.24, 11.10 Uhr Am Montagvormittag fuhr ein Müllwagen in der Bremer Altstadt in ein Baugerüst. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt. Der Lastfahrer lenkte den Müllwagen im Bereich der Langenstraße rückwärts durch die Unterführung eines Mehrparteienhauses in einen Innenhof, wo gerade ein Baugerüst aufgestellt wurde. Dabei blieb der ...

