Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Wohnungsbrand mit Menschenrettung

Stuttgart (ots)

- Vollbrand einer Wohnung im 2. OG eines Mehrfamilienhauses

- Eine Person mit lebensgefährlichen Verletzungen gerettet

- Ein Hund konnte leider nur tot geborgen werden

Am frühen Freitagmorgen meldeten Nachbarn gegen 05:30 Uhr Flammen aus dem 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Nürnberger Straße in Stuttgart Bad-Cannstatt. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand eine Wohnung im 2. Obergeschoss in Vollbrand. Mehrere Atemschutztrupps suchten das Gebäude nach vermissten Personen ab.

Aus der Brandwohnung konnte eine Person mit lebensgefährlichen Verletzungen gerettet werden. Ein Hund konnte leider nur tot aus der Wohnung geborgen werden. Der Brand konnte durch den Einsatz von zwei Löschrohren schnell unter Kontrolle und gegen 06:30 Uhr vollständig gelöscht werden.

Weitere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus wurden durch die Feuerwehr kontrolliert und Luftmessungen auf Schadstoffe in der Umgebungsluft durchgeführt. Abschließend belüftet die Feuerwehr das Gebäude.

Der Rettungsdienst untersuchte 12 Bewohnerinnen und Bewohner, welche unverletzt blieben. Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen kam ein Bus der SSB AG zur Unterbringung der betroffenen Personen zum Einsatz.

Der Feuerwehreinsatz kann gegen 8 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit elf Fahrzeugen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschfahrzeug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter-Atemschutz

Feuerwache 3: Löschzug

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr - Abteilung Sommerrain: Löschfahrzeug

Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt, Psychosoziale Notfallversorgung

