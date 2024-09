Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: -Akku brennt auf Balkon -Feuerwehr verhindert durch schnelles Eingreifen Ausbreitung auf weitere Wohnungen

Am Montagabend brannte es im Stuttgarter Osten auf einem Balkon im vierten Obergeschoss eines fünfstöckigen Gebäudes. Nachdem der Wohnungsbesitzer hörte, wie sein Fahrrad-Akku das Knistern anfing, verbrachte er diesen schnell ins Freie auf seinen Balkon. Dort begann der Akku zu brennen und setzte weitere Gegenstände in Brand. Die Bewohner riefen die Feuerwehr und verließen das Gebäude. Im fünften Obergeschoss des Mehrfamilienhauses befand sich zu diesem Zeitpunkt noch eine bettlägerige Person, die nicht selbständig flüchten konnte.

Die alarmierte Feuerwehr leitete sofort nach ihrem Eintreffen in der Hackstraße eine Brandbekämpfung von außen über ein handgeführtes Löschrohr ein, so dass das drohende Übergreifen des Feuers verhindert werden konnte. Parallel hierzu wurde ein weiteres Löschrohr über das Drehleiterfahrzeug vorgenommen, welches zuerst in einen beengten Hinterhof eingefahren werden musste. Ein zweiter Trupp ging unter umluft-unabhängigem Atemschutz über die Treppe zum Brandherd ins 4. Obergeschoss vor und konnte dort den Balkonbrand vollständig ablöschen. Die nicht gehfähige Person im fünften Obergeschoss wurde durch einen weiteren Trupp der Feuerwehr betreut und konnte somit während der Löschmaßnahmen in ihrer Wohnung verbleiben. Der Treppenraum und die betroffene Wohnung wurden durch die Feuerwehr mit einem Überdrucklüfter belüftet. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen und Kontrollmessungen durch die Feuerwehr konnten die restlichen Bewohner, die sicherheitshalber das Gebäude verlassen hatten, wieder zurück in ihre Wohnungen.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Löschfahrzeug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung Feuerwache 2: Inspektionsdienst Feuerwache 3: Löschzug Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz/Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Wangen: zwei Löschfahrzeuge

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst 1 Rettungswagen

