Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Dach von Restaurant brennt in voller Ausdehnung

Stuttgart (ots)

- Brandbekämpfung über zwei Drehleitern

- Keine verletzten Personen

In einem Restaurant in der Teckstraße in Stuttgart-Ost kam es am Montagmorgen zu einem Brand. Eine Anwohnerin alarmierte gegen 01:15 die Feuerwehr. Den ersten Einsatzkräften schlugen bereits Flammen aus dem Dach entgegen. Daraufhin forderte der Einsatzleiter weitere Einsatzkräfte an. Über zwei Atemschutztrupps im Innenangriff und einen Wasserwerfer der Drehleiter konnte der Brand zeitnah unter Kontrolle gebracht werden. Eine weitere Drehleiter wurde ebenfalls in Stellung gebracht und unterstützte die Einsatzmaßnahmen.

Parallel durchsuchten die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Brandobjekt nach Personen. Es wurden keine Personen angetroffen und durch das Brandereignis kam es zu keinen Verletzten.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug, Abrollbehälter Atemschutz, Gerätewagen Logistik

Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst

Feuerwache 4: Gerätewagen-Atemschutz Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Wangen: Zwei Löschfahrzeuge

Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen-Messtechnik

Rettungsdienst: Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Notarzteinsatzfahrzeug, Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell