FW Stuttgart: Brand einer Gartenhütte

Stuttgart (ots) - - Balkonbrand auf Dachstuhl übergegriffen - 3 leichtverletzte Person gerettet Am frühen Freitagabend wurde der Integrierten Leitstelle mehrfach über den Notruf 112 ein Balkonbrand an einem Gebäude in Stuttgart-Hedelfingen gemeldet. Durch die Integrierte Leitstelle wurden umgehend Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert und zur Einsatzstelle entsandt. Die ersteintreffenden Kräfte der ...

mehr