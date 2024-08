Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Wasserschaden durch Sprinkleranlage

Stuttgart (ots)

Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr Stuttgart am Montag durch die automatische Brandmeldeanlage in ein Hotelkomplex in die Kopenhagener Straße alarmiert. Vor Eintreffen der Feuerwehr konnten alle Hotelgäste das Gebäude bereits selbstständig verlassen. Umgehend wurde der betroffene Bereich durch die Feuerwehr kontrolliert. Ein Brandereignis war hierbei nicht feststellbar.

Im 3. Obergeschoss des Gebäudes konnte in einem Hotelzimmer ein massiver Wasseraustritt aus einer Sprinkleranlage festgestellt werden. Bereits zu diesem Zeitpunkt waren mehrere Zimmer sowie der angrenzende Flur im betroffenen Geschoss mehrere Zentimeter unter Wasser. Der Wasseraustritt konnte durch die Feuerwehr gestoppt werden.

Mit mehreren Wassersaugern sowie einer Schmutzwasserpumpe wurden das ausgetretene Wasser aufgenommen. Nach eineinhalb Stunden konnte der Großteil der Hotelgäste, die während der Einsatzmaßnahmen im Empfangsbereich des Hotels verweilen konnten, wieder zurück in ihre Zimmer. Mehrere direkt betroffene Zimmer sind vorerst nicht mehr nutzbar.

Die Ursache des Wasseraustritts ist unbekannt.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug

Feuerwache 2: Löschzug, Inspektionsdienst, Gerätewagen-Transport

