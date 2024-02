Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus, Hummelsberger Straße

St. Katharinen (ots)

Im Tatzeitraum Donnerstag, 01.02.2024 zwischen 17 und 19 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hummelsberger Straße in der Ortschaft St. Katharinen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich des Hauses über den Garten Zutritt zum Haus, indem der oder die Täter die Terrassentüre aufhebelten und anschließend einen Safe mit hochwertigem Schmuck entwendeten. Die Polizei Linz erbittet Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen oder Fahrzeugen im oben genannten Zeitraum in der Hummelsberger Straße.

