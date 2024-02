Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Hund

Dattenberg, Hähnen (ots)

Am 01.02.2024 wurde gegen 13:15 Uhr ein Rhodesian Ridgeback Hund aus Hähnen auf der L 256 bei Hähnen durch einen weißen Transporter angefahren. Der weiße Transporter, welcher in Richtung Linz fuhr, hielt noch kurz nach dem Zusammenstoß an, verließ dann jedoch unerlaubterweise die Unfallstelle. Der Hund wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und durch den aus Hähnen stammenden Hundehalter unverzüglich in eine Tierklinik gefahren. Die polizeilichen Ermittlungen bezüglich des genauen Unfallhergangs und des flüchtenden Transporters dauern an.

Die Polizei Linz bittet um Hinweise zu dem bisher unbekannten Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell