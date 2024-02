Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung zur Presseerstmeldung der Polizeiinspektion Betzdorf vom 31.01.2024, 12:32

Betzdorf (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen Tag, 31.01.2024, gegen 11:35 Uhr im Stadtgebiet Betzdorf zu einer zunächst unklaren Lage. Die Situation konnte durch den Einsatz starker Kräfte der Polizei Betzdorf in wenigen Minuten aufgeklärt und bereinigt werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalinspektion Betzdorf übernommen und dauern noch an. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat einen Pressevorbehalt ausgesprochen. Es wird daher gebeten von weiteren Nachfragen an die Polizei abzusehen und sich unmittelbar an die Staatsanwaltschaft Koblenz zu wenden.

