FW Stuttgart: Brennende PKW in SI-Veranstaltungszentrum führen zu starker Rauchentwicklung

Stuttgart (ots)

- Drei PKW brennen im 3. Untergeschoss einer Tiefgarage

- Geringer Raucheintrag in Kino

- Zwei Musicals "TINA" und "Tarzan" können stattfinden

Am Freitagnachmittag alarmierte eine automatische Brandmeldeanlage in den Gebäudeteil "Palladium Theater" des SI-Centrums Stuttgart. Kurze Zeit später liefen mehrere Notrufe in der Integrierten Leitstelle Stuttgart ein, welche von einem PKW-Brand in einer Tiefgarage berichteten. Daraufhin wurden bereits auf der Anfahrt noch weitere Einsatzkräfte mit dem Stichwort "2. Alarm" nach Stuttgart-Möhringen alarmiert.

Den ersten Einsatzkräften schlug schwarzer Brandrauch aus der Tiefgarageneinfahrt entgegen. Mehrere Atemschutztrupps arbeiteten sich in das 3. Untergeschoss der Tiefgarage vor und löschten drei brennende PKW mit zwei Löschrohren. Im weiteren Einsatzverlauf musste das Einsatzstichwort auf "3. Alarm" erhöht werden.

Das Gebäude war bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte durch das Personal und einen akustischen Räumungsalarm geräumt. Es kam zu keinen verletzten Personen.

Es waren umfangreiche Nachlösch- und Belüftungsmaßnahmen notwendig. Hierfür kam auch ein kettenbetriebener und ferngesteuerter Großlüfter zum Einsatz. Die Maßnahmen der Feuerwehr konnten gegen 20 Uhr abgeschlossen werden.

Kino muss geschlossen bleiben - Musicals finden statt

Das CINEMAXX-Kino im SI-Centrum muss am Freitag wegen Raucheintrag geschlossen bleiben. Das Musical "TINA" im Apollo Theater kann wie geplant stattfinden, das Musical "TARZAN" im Palladium Theater startet verspätet um 20:30 Uhr, der Einlass beginnt gegen 19:30 Uhr.

Die Feuerwehr Stuttgart war mit rund 120 Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz. Zusätzliche Einsatzkräfte waren von Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Für Paralleleinsätze und die Absicherung mehrerer Großveranstaltungen besetzten weitere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr die Feuerwachen 1 und 5.

