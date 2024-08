POL-UN: Unna - UNgefiltert - Ein Gespräch mit der Polizei

Schwerte (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (21.08.2024) sind gegen 03.00 Uhr drei bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle an der Schwerter Straße in Holzwickede-Hengsen eingedrungen. Ein Zeuge hatte ein lautes Knallgeräusch gehört und sah, wie sich drei unbekannte Täter in einem Pkw auf der Lichtendorferstraße in Richtung Schwerte davonmachten. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Zigarettenstangen ...

