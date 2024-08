Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Tankstelle in Hengsen

Schwerte (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (21.08.2024) sind gegen 03.00 Uhr drei bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle an der Schwerter Straße in Holzwickede-Hengsen eingedrungen.

Ein Zeuge hatte ein lautes Knallgeräusch gehört und sah, wie sich drei unbekannte Täter in einem Pkw auf der Lichtendorferstraße in Richtung Schwerte davonmachten.

Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Zigarettenstangen entwendet.

Tatverdächtiger 1 wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 20-30 Jahre alt - 1,80m - 1,85m groß - schwarzes Basecap, schwarzes Tuch vor dem Gesicht, schwarze Trainingsjacke mit weißen Streifen auf den Armen und schwarze Trainingshose mit weißen Streifen auf den Waden.

Tatverdächtiger 2 wird folgendermaßen beschrieben:

- Ca. 20-30 Jahre alt - 1,80m - 1,85m groß - weißes Tuch vor dem Gesicht, schwarze Kapuzenjacke und schwarze Hose.

Beschreibung Tatverdächtiger 3:

- Ca. 20-30 Jahre alt - 1,80m - 1,85m groß - schwarzes Basecap, schwarzes Tuch vor dem Gesicht, schwarze Jacke und schwarze Hose.

Hinweise zu den gesuchten Tätern bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell