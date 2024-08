POL-UN: Schwerte - Eigentümer eines sichergestellten Fahrrads gesucht

Schwerte (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter haben sich am Sonntag (18.08.2024) zwischen 03.30 Uhr und 03.40 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle am Holzener Weg in Schwerte verschafft. Dort entwendeten sie eine größere Menge an Zigarettenschachteln und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine genaue Schadenssumme steht bislang noch nicht fest. Die zwei Unbekannten werden folgendermaßen ...

