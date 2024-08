Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unbekannter Täter zündet Kleinkraftrad in Westhofen an

Schwerte (ots)

Montagmorgen (19.08.2024) kam es gegen 01.15 Uhr zu einem Brand in einem Hinterhof mit Garten eines Mehrfamilienhauses an der Tulpenstraße in Schwerte-Westhofen. Ein an der Hauswand abgestelltes Kleinkraftrad stand dort in Flammen.

Verletzte gab es bei dem Brand nicht, das Kleinkraftrad des 57-jährigen Besitzers brannte komplett aus, wodurch die Hauswand des Mehrfamilienhauses stark beschädigt wurde.

Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die Angaben zu dem mutwillig gelegten Brand und dem unbekannten Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Schwerte: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell