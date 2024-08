POL-UN: Unna - Festnahme nach versuchtem Betrug

Werne (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (18.08.2024) war ein 18-jähriger Werner nach einem Gaststättenbesuch gegen 01.15 Uhr auf der Straße "Am Griesetorn"/Kurt-Schumacher-Straße in Werne unterwegs, als er auf einen Unbekannten traf. Es kam zu einem Wortgefecht zwischen beiden Männern, als der Unbekannte ein Messer griff und den 18-Jährigen damit verletzte. Mit ...

