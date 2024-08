Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Mobilfunk-Shop am Willy-Brandt-Platz - Zeugen gesucht

Kamen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (18.08.2024) gegen 05:35 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Mobilfunk-Shop am Willy-Brandt-Platz ein. Anwohner wurden durch Geräusche und die Auslösung einer Alarmanlage aufmerksam und sahen, wie ein silbergrauer Kleinwagen, möglicherweise VW Polo, mit UN-Kennzeichen, in Richtung Weststraße davonfuhr. Die Fahndung verlief negativ. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde und was, kann derzeit noch nicht gesagt werden und ist Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

