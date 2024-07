Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit vor dem Kiosk

Ingewahrsamnahme am Klinikum

Einbruchsversuch

Lüdenscheid (ots)

Streit vor dem Kiosk

An der Wehberger Straße wurde am Sonntagabend um 22:20 Uhr die Polizei gerufen. Es gab Streit vor einem Kiosk: Eine 21-Jährige aus Radevormwald und ein 50-Jähriger Lüdenscheider gerieten offenbar aneinander. Die Dame habe den Herrn auf dessen starke Alkoholisierung angesprochen, woraufhin er sie beleidigt und mit der Faust geschlagen hätte. Sie habe ihn zurückgestoßen, woraufhin der alkoholisierte 50-Jährige zu Boden fiel und sich Schürfwunden zuzog. Zeugen kamen hinzu und die Parteien wurden getrennt, es folgen Strafanzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Einbruchsversuch

Am Buschweg haben unbekannte Täter es versucht, in eine Wohnung einzudringen. Sie hebelten mit einem Werkzeug an der Wohnungstür, was jedoch zu keinem Erfolg für die Täter führte. Nun sucht die Polizei Zeugen. Tatzeit war der Samstag zwischen 7 und 21 Uhr.

Ingewahrsamnahme am Klinikum

Samstagmorgen wurde gegen 2 Uhr die Polizei zur Paulmannshöher Straße gerufen. Patienten des Klinikums wurden in ihrer nächtlichen Ruhe gestört, da ein Mann an der Straße randalierte. Informierte Pflegekräfte riefen Polizei und Sicherheitsdienst, ein 24-jähriger Lüdenscheider hatte offenbar einen Scheibenwischer von einem Pkw gerissen und damit auf ein geparktes Auto eingeschlagen, welches beschädigt wurde. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der Lüdenscheider durch den Sicherheitsdienst festgehalten, er war deutlich alkoholisiert und zuvor in der Notaufnahme gewesen, aus der er sich selbstständig entließ. Auf Grund seines Verhaltens wurde er dann für den weiteren Verlauf der Nacht dem Polizeigewahrsam in Lüdenscheid zugeführt, weitere Straftaten konnten abgewandt werden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell