POL-MK: Verdächtiger Mercedes bei Einbruch gesichtet

Altena (ots) - Einer 46-Jährigen aus Altena fiel am Montagmittag auf, dass die Hauseingangstür ihres Hauses an der Steinstraße beschädigt war. Scheinbar haben Unbekannte diese über das Wochenende aufgebrochen, Samstag gegen 13 Uhr war noch alles in Ordnung. Es wurde wie bislang bekannt ist nichts entwendet, die Polizei in Altena nimmt Hinweise entgegen. (lubo)

