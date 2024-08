Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Werne (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (18.08.2024) war ein 18-jähriger Werner nach einem Gaststättenbesuch gegen 01.15 Uhr auf der Straße "Am Griesetorn"/Kurt-Schumacher-Straße in Werne unterwegs, als er auf einen Unbekannten traf.

Es kam zu einem Wortgefecht zwischen beiden Männern, als der Unbekannte ein Messer griff und den 18-Jährigen damit verletzte. Mit einer Stichverletzung wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

Der Angreifer, der in unbekannte Richtung flüchtete, wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 185 cm groß - kräftige Statur - schwarze Haare - schwarze Kleidung - sprach gebrochenes Deutsch

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell