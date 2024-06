LPI-NDH: Tor zur Unterwelt

Sondershausen (ots) - Am 15.06.2024 gegen 20:15 Uhr wurde ein 11-jähriger Junge, der mit dem Fahrrad unterwegs war, durch einen nichtangeleinten Jack-Russell-Terrier gebissen in Sondershausen, Parkplatz im Östertal. Die etwa 35-jährige Frau mit tätowierten Armen, Piercings und gefärbten Haaren scheuchte das Kind weg und kümmerte sich nicht um die Verletzungen. Um Hinweise zur Hundehalterin wird gebeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

