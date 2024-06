LPI-NDH: Ohne Lappen

Ebeleben (ots) - ON 01 befährt am 16.06.2024 gegen 05:30 die L 1032 aus Richtung Ebeleben kommend Richtung Abzweig nach Holzsußra, als plötzlich auf Höhe km 1.6 ein Reh über die Straße wechselt. In der weiteren Folge kommt es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw der ON 01 und dem Reh. Am Fahrzeug entsteht Schaden im Frontbereich. Das Reh musste von seinem Leiden erlöst werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

