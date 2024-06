LPI-NDH: Erlöst

Nordhausen (ots) - Am 16.06.2024 gegen 01:30 Uhr wurde die Nordhäuser Polizei durch eine verdächtige Wahrnehmung aus der Bevölkerung auf einen Kleidercontainer am Taschenberg aufmerksam gemacht, an welchem sich mehrere Personen zu schaffen machen würden. In der Tat wurden kurz darauf an besagtem Container drei Damen im Alter zwischen 33 und 35 Jahren festgestellt. Diese hatten sich ausgiebig an gespendeter Bekleidung ...

