Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer verliert auf regennasser Autobahn 7 die Kontrolle: 70.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

BAB 7/ Niestetal (Landkreis Kassel):

Glück im Unglück hatte am gestrigen Dienstagabend auf der A 7 bei Niestetal ein 43-jähriger Autofahrer aus Hamburg, der mit nicht an die nasse Fahrbahn angepasster Geschwindigkeit unterwegs war: Zwar verlor der Fahrer die Kontrolle über den Jaguar Land Rover, sodass der SUV an der Anschlussstelle Kassel-Ost mehrfach links und rechts gegen die Leitplanke krachte und völlig beschädigt auf der Fahrerseite zum Stehen kam, der 43-Jährige blieb bei dem schweren Unfall aber unverletzt. Rettungskräfte brachten ihn zwar vorsorglich zur Beobachtung in ein Kasseler Krankenhaus, das er aber inzwischen ohne Verletzungen wieder verlassen konnte. Wegen der Landung eines Rettungshubschraubers und der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Gegen Mitternacht konnte die Anschlussstelle nach Anschluss der Reinigungsarbeiten wieder freigegeben werden.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Baunataler Polizeiautobahnstation berichten, hatte sich der Unfall gegen 21 Uhr ereignet. Der Autofahrer war zu dieser Zeit auf der A 7 in Richtung Norden unterwegs, als er ins Schleudern geriet und im Kurvenbereich der Anschlussstelle gegen die Leitplanken stieß. An dem Land Rover entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro. Mit weiteren 20.000 Euro schlagen die Schäden an den Leitplanken, die Flurschäden und ein umgefahrenes Verkehrsschild zu Buche. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell